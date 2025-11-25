Το MadWalk 2025 by Τhree Cents επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!
Το μεγαλύτερο show μόδας και μουσικής θα παρουσιάσει το απόλυτο fashion icon, η Βίκυ Καγιά!
Στο stage του MadWalk 2025 by Three Cents το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες!
Opening act: Σάκης Ρουβάς
Closing Act: Loreen
Special Guest: Γιώργος Μαζωνάκης για το MadWalk of Fame
Anastasia και Antonis Dimitriadis (AD1) για την About You
Evangelia για την Pink Woman
Josephine για τους Vassilis Zoulias και Pericles Kondylatos
Inco για τη Bodytalk
Lila για την adidas
Lil Koni για New Designers Lab
Gaia Mercuri για τους Deux Hommes by MAC Cosmetics
Ρία Ελληνίδου for Maison Faliakos
Papazo & Akylas για την Parthenis by ΣΚΡΑΤΣ
Tamta για τη Melisa Minca
Tso για το Greatness Athens
Yama & Billie Kark για τον Apostolo Mitropoulo για τη ΔΕΗ
Frankie Lluc (Yucatan) & Katerine Duska για τον Vrettos Vrettakos
Zaf για τον Sotiris Georgiou by Colgate
Ήβη Αδάμου για το 5226 by Celia Kritharioti
Τάνια Μπρεάζου για τον Dimitri Petrou για τα Three Cents
Θοδωρής Φέρρης για την Celia Kritharioti
