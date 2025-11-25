Το MadWalk 2025 by Τhree Cents επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Το μεγαλύτερο show μόδας και μουσικής θα παρουσιάσει το απόλυτο fashion icon, η Βίκυ Καγιά!

Στο stage του MadWalk 2025 by Three Cents το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες!

Opening act: Σάκης Ρουβάς

Closing Act: Loreen

Special Guest: Γιώργος Μαζωνάκης για το MadWalk of Fame

Anastasia και Antonis Dimitriadis (AD1) για την About You

Evangelia για την Pink Woman

Josephine για τους Vassilis Zoulias και Pericles Kondylatos

Inco για τη Bodytalk

Lila για την adidas

Lil Koni για New Designers Lab

Gaia Mercuri για τους Deux Hommes by MAC Cosmetics

Ρία Ελληνίδου for Maison Faliakos

Papazo & Akylas για την Parthenis by ΣΚΡΑΤΣ

Tamta για τη Melisa Minca

Tso για το Greatness Athens

Yama & Billie Kark για τον Apostolo Mitropoulo για τη ΔΕΗ

Frankie Lluc (Yucatan) & Katerine Duska για τον Vrettos Vrettakos

Zaf για τον Sotiris Georgiou by Colgate

Ήβη Αδάμου για το 5226 by Celia Kritharioti

Τάνια Μπρεάζου για τον Dimitri Petrou για τα Three Cents

Θοδωρής Φέρρης για την Celia Kritharioti

Διαβάστε περισσότερα στην επίσημη σελίδα του mad.gr εδώ