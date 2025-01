Μακροζωία: Αυτό είναι το μυστικό για να περάσετε τα 80 – Χαρίζει όχι μόνο πολλά, αλλά και καλά χρόνια

Ερευνητές από το Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, μαζί με συνεργάτες από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο το επίπεδο εκπαίδευσης επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων σε κάθε κομητεία των ΗΠΑ. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στο The Lancet Public Health, αποκαλύπτοντας ότι οι πιθανότητες να ζήσουν μέχρι τα 80 (ή παραπάνω) εξαρτώνται όλο και περισσότερο όχι μόνο από τον τόπο διαμονής τους, αλλά και από το μορφωτικό τους επίπεδο.

Αναλύοντας αρχεία θανάτων και πληθυσμιακά δεδομένα για πάνω από 3.100 κομητείες μεταξύ 2000-2019, η ερευνητική ομάδα έφερε στο φως δραματικές ανισότητες. Το 2019, οι απόφοιτοι μπορούσαν να περιμένουν να ζήσουν μέχρι την ηλικία των 84 ετών κατά μέσο όρο, ενώ εκείνοι που δεν ολοκλήρωσαν το λύκειο είχαν προσδόκιμο ζωής 73,5 χρόνια. Αυτή η διαφορά των 10,7 ετών αντιπροσωπεύει εμφανή άνοδο σε σύγκριση με τα 8,2 έτη που παρατηρήθηκαν το 2000.