Κραυγή αγωνίας για το υγειονομικό κενό στην Πυλία – Δ. Κουτσούλης «Μόνο με ρηξικέλευθες και ρεαλιστικές λύσεις, θα λύσουμε κάπως τα θέματα στην υγεία» (video)

Μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Χαρακοπιό έχασε τη ζωή της περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο χρειάστηκε περίπου σαράντα πέντε λεπτά για να φτάσει από την Καλαμάτα. Το τραγικό περιστατικό αναζωπυρώνει τις αντιδράσεις φορέων και κατοίκων για το διαχρονικό υγειονομικό κενό στην περιοχή, πρόβλημα για το οποίο οι, μέχρι σήμερα, λύσεις θεωρούνται ανεπαρκείς.

Στο παρελθόν, ο Δημήτρης Κουτσούλης, επικεφαλής της παράταξης «Πελοπόννησος Αφετηρία Ζωής», έχει επανειλημμένα φέρει το θέμα στο προσκήνιο, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου — προειδοποίηση που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο. «Οφείλουν όλοι να καταλάβουν ότι η περιοχή χρήζει ενός νέου υγειονομικού χάρτη επιτέλους που θα λύσει προβλήματα» τόνισε ο κ. Κουτσούλης εστιάζοντας σε υποστελέχωμενα κέντρα υγείας ή και καθόλου στην περιοχή, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Best «Δεν είναι δυνατόν να έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας το προηγούμενο Σάββατο στην περιοχή να φωτογραφίζονται βουλευτές μαζί του και σήμερα να βγάζουν ανακοινώσεις και να λένε για το πρόβλημα στην Κορώνη και στην ευρύτερη περιοχή της Πυλίας. Γιατί προχθές που ήρθε ο Υπουργός μόλις πριν μία εβδομάδα δεν βρέθηκε κάποιος να του αναφέρει αυτά τα προβλήματα;»

Για να αναφερθεί στη συνέχεια και στο θέμα των Νέων Οργανισμών. «Έρχεται η ώρα που θα πρέπει η Κυπαρισσία να έχει ακριβώς για αυτούς τους λόγους που ζει σήμερα η Πυλία, τον δικό της Οργανισμό. Το δικό της αυτοδύναμο νοσοκομείο, αυτοκέφαλο νοσοκομείο που θα το χωρίσει από την Καλαμάτα γιατί, σκεφτείτε ότι, οι κάτοικοι των Φιλιατρών θέλουν 90 χιλιόμετρα για να βρεθούν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και μόλις 15 για το νοσοκομείο της Κυπαρισσίας και το ίδιο φυσικά και οι κάτοικοι της Κυπαρισσίας και των Γαργαλιάνων». Τονίζοντας την αναγκαιότητα στήριξης του των προσπάθειών της νέας Διοικήτριας προς αυτή την κατεύθυνση ο κ. Κουτσούλης επισήμανε ότι «θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν λέμε αναδιάρθρωση σημαίνει ότι για παράδειγμα και το Κέντρο Υγείας Μεσσήνης θα πρέπει από το μεσημέρι και μετά οι γιατροί να απασχολούνται στο Κέντρο Υγείας για παράδειγμα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας διότι οποιοδήποτε περιστατικό μεταφέρεται και εκεί ουσιαστικά σε 10 χιλιόμετρα πηγαίνει στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με διακομιδή θα πρέπει να υπάρξει συνένωση των νοσοκομείων Άργους και Ναυπλίου για να μην υπάρχουν 50 γιατροί στο ένα και 40 στο άλλο και γιατί όχι 90 γιατροί σε ένα νοσοκομείο που είναι αίτημα της Αργολίδας από χρόνια; Θα πρέπει οι Μολάοι επίσης να έχουν ξεχωριστό αυτοκέφαλο νοσοκομείο γιατί απέχουν 70 χιλιόμετρα κι αυτοί από τη Σπάρτη. Μόνο έτσι με ρηξικέλευθες λύσεις και λύσεις οι οποίες θα είναι ρεαλιστικές μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι θα λύσουμε κάπως τα θέματα στην υγεία για να μην πεθαίνει κόσμος».