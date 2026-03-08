Μάστιγα το δημογραφικό | 2 εκατομμύρια λιγότεροι σε 35 χρόνια (video)

Για 14η συνεχή χρονιά μειώνεται ο πληθυσμός της Ελλάδας, με τις πληγές της κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών να είναι ακόμα ανοιχτές.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία υπολογίζεται πως σε 35 χρόνια ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί κατά 2 εκατομμύρια.