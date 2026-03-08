Μάστιγα το δημογραφικό | 2 εκατομμύρια λιγότεροι σε 35 χρόνια (video)

Share Για 14η συνεχή χρονιά μειώνεται ο πληθυσμός της Ελλάδας, με τις πληγές της κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών να είναι ακόμα ανοιχτές. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία υπολογίζεται πως σε 35 χρόνια ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί κατά 2 εκατομμύρια. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 8 Μαρτίου 2026 6:37 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Δημογραφικό: Τα 3 σενάρια για τις γεννήσεις το 2050 και οι περιοχές της Ελλάδας που εκπέμπουν SOS, δείτε πίνακες 25.02.2026 Δημογραφικό: 45αρης ο μέσος Ευρωπαίος – Ποιες χώρες έχουν τον πιο νεανικό πληθυσμό και ποιες είναι οι πιο γερασμένες 15.02.2026 Δημογραφικό: Βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα – Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται 09.02.2026 Array