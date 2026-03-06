Τελευταία Νέα
Παρασκευή
6
Μάρτιος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Μαθητές του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης στέλνουν μουσικό μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού (video)

Με αφορμή τη σημερινή, Πανελλήνια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (6 Μαρτίου), οι μαθητές του ροκ συνόλου του **** παρουσίασαν ένα μουσικό βίντεο με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από το φαινόμενο του bullying.

Το τραγούδι και το βίντεο δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μεταφέρουν ένα ισχυρό μήνυμα: κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του απέναντι στον εκφοβισμό.

Η πρωτοβουλία των μαθητών συνδυάζει τη μουσική δημιουργία με την κοινωνική ευαισθητοποίηση, δίνοντας έμφαση στη σημασία της αλληλεγγύης και της υποστήριξης μεταξύ των παιδιών.

