Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας, η αυξανόμενη ανάγκη για νέες δεξιότητες και οι αλλαγές που προκάλεσε η πανδημία έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις διαθέσιμες δεξιότητες των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την έκθεση Global Talent Shortage 2026 της εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού Manpower, οι δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία από 39.000 εργοδότες σε 41 χώρες και δείχνει ότι σχεδόν επτά στις δέκα επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών θέσεων εργασίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις ανάγκες της αγοράς

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών έχει αλλάξει ριζικά τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Πολλοί οργανισμοί αναζητούν πλέον εργαζόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις στην πληροφορική, την ανάλυση δεδομένων και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Ταυτόχρονα, η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις δεξιοτήτων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, η αγορά εργασίας δεν φαίνεται να έχει προσαρμοστεί πλήρως σε αυτές τις αλλαγές.

Το αποτέλεσμα είναι μια έντονη αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Ενώ το 2006 περίπου το 40% των εργοδοτών δήλωνε ότι δυσκολεύεται να βρει προσωπικό, το 2026 το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στο 72%.

Η αύξηση αυτή έγινε ακόμη πιο έντονη μετά την πανδημία.

