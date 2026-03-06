Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
6
Μάρτιος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

“40 χρόνια από τους καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας” – Επιστημονική ημερίδα στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας (video)

Share

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “1986-2026: 40 χρόνια από τους καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας” πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας, υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας.

Πέρα από τις ομιλίες-παρεμβάσεις σημαντικών επιστημόνων, παρέμβαση για το θέμα έκαναν και οι μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου, και συγκεκριμένα από τον Όμιλο Ιστορίας και από το Πρόγραμμα “Μικροί Σεισμολόγοι”. Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode