“40 χρόνια από τους καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας” – Επιστημονική ημερίδα στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας (video)

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “1986-2026: 40 χρόνια από τους καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας” πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας, υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας.

Πέρα από τις ομιλίες-παρεμβάσεις σημαντικών επιστημόνων, παρέμβαση για το θέμα έκαναν και οι μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου, και συγκεκριμένα από τον Όμιλο Ιστορίας και από το Πρόγραμμα “Μικροί Σεισμολόγοι”. Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.