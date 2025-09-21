Μάτσου Πίτσου: Κινδυνεύει να χάσει την αξιοπιστία του ως ένα από τα «νέα επτά θαύματα του κόσμου»

Το 2007, το ιερό των Ίνκας στο Μάτσου Πίτσου του Περού ανακηρύχθηκε ένα από τα Νέα 7 Θαύματα του Κόσμου, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 100 εκατομμύρια ψήφους σε παγκόσμια ψηφοφορία.

Σήμερα, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο οργανισμός New7Wonders που διοργάνωσε την ψηφοφορία, προειδοποιεί ότι το Μάτσου Πίτσου κινδυνεύει να χάσει την «αξιοπιστία» του ως θαύμα. Οι λόγοι που επικαλείται είναι ο υπερτουρισμός, οι περιορισμένες πολιτικές διατήρησης και οι κοινωνικές συγκρούσεις, μεταξύ άλλων ζητημάτων.

Προειδοποίηση από την οργάνωση

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η οργάνωση ανέφερε ότι όλα εξαρτώνται από τους «καίριους φορείς λήψης αποφάσεων» στη χώρα, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει προτάσεις για την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου μετασχηματισμού για τον χώρο.

«Ο χαρακτηρισμός αυτός συνεπάγεται μια κοινή δέσμευση για τη διατήρηση και υπεύθυνη διαχείριση του χώρου, καθώς και την εφαρμογή διεθνών προτύπων προστασίας και διαχείρισης», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το Μάτσου Πίτσου είχε ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1983. Η αναγνώριση αυτή δεν κινδυνεύει, καθώς δεν σχετίζεται με την καμπάνια του New7Wonders, ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διοργανώνει παγκόσμιες ψηφοφορίες για να αναδεικνύονται νέα πολιτιστικά και φυσικά «θαύματα» του κόσμου.

