Στη Μεθώνη η πολυτελής θαλαμηγός του Μάικλ “Air” Τζόρνταν (pic’s)

Στη Μεθώνη βρίσκεται αυτές τις ημέρες το πολυτελές γιοτ του θρύλου του ΝΒΑ Μάικλ Τζόρνταν. Η αγάπη του Μάικλ Τζόρνταν για την Ελλάδα είναι γνωστή με τον “Air” Jordan να κάνει για μια ακόμη χρονιά κρουαζιέρα στα ελληνικά νερά. Το 2022 στη Χαλκιδική, δυο χρόνια αργότερα ταξίδεψε σε Νάξο και Κρήτη και φέτος επίλεξε τη Μεθώνη και την Σαπιέντζα στους καλοκαιρινούς προορισμούς του…

Η θαλαμηγός του, ονόματι MBRACE, κέντρισε τα βλέμματα στη Μεθώνη με την είδηση πως ο air Jordan βρίσκεται στην περιοχή να διαδίδεται από στόμα σε στόμα και φυσικά μέσω του διαδικτύου αφού τα φωτογραφικά κλικ με την εντυπωσιακή θαλαμηγό είναι πολλά… Μάλιστα κάποιοι δεν διστάζουν να συνδέσουν την παρουσία του εδώ με τα τοπικά μπασκετικά δρώμενα, κάτι που ωστόσο δεν φαίνεται να ισχύει αφού ο πρώην μπασκετμπολίστας του ΝΒΑ απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα, επιλέγοντας αυτή τη φορά περιοχές της Μεσσηνίας για να την ανακαλύψει.

Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΘΑΛΑΜΗΓΟΣ ΤΟΥ AIR JORDAN

Όσο για το MBRACE άκρως εντυπωσιακό. Η κατασκευή της εν λόγω θαλαμηγού κόστισε 94.989.906 ευρώ και το εσωτερικό του γιότ έχει σχεδιαστεί από τον Harrison Eidsgaard και είναι από αλουμίνιο.

Το γιοτ μπορεί να φιλοξενήσει 12 άτομα και πλήρωμα 24 ατόμων. Διαθέτει, μια κύρια σουίτα, μια καμπίνα VIP, τέσσερις διπλές καμπίνες και μια καμπίνα με δύο μονά κρεβάτια. Υπάρχουν 9 κρεβάτια συνολικά. Υπάρχουν επιπλέον, γυμναστήριο, τζακούζι, κινηματογράφος και γήπεδο μπάσκετ. Το σκάφος που έχει μήκος 70 μέτρα, ταξιδεύει άνετα με 12 κόμβους, φτάνει σε μέγιστη ταχύτητα 16 κόμβων με αυτονομία έως και 4.500 ναυτικά μίλια. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ετήσια συντήρηση του πολυτελούς γιοτ ανέρχεται στα 9.046.000 ευρώ. (πηγη www.sport24.gr)