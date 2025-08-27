Το άγνωστο διαμάντι της Πελοποννήσου -Ένας πραγματικός παράδεισος μία ανάσα από την Αθήνα

Για όσους βρίσκονται ακόμη σε καλοκαιρινές διακοπές ή σχεδιάζουν να εκδράμουν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, ο συγκεκριμένος κοντινός στην Αττική προορισμός είναι ιδανικός αφού ξεχωρίζει για την αυθεντικότητά του και τον μοναδικό του χαρακτήρα.

Εκθαμβωτικές παραλίες, εντυπωσιακές παραθαλάσσιες πόλεις, βουνοκορφές και καταπράσινες κοιλάδες, δάση και γραφικά χωριουδάκια σε μισοξεχασμένους λόφους, συνθέτουν το προφίλ του γαλλικού νησιού της Κορσικής που συνιστά έναν εκ των δημοφιλέστερων προορισμών παγκοσμίως.

Μια εφάμιλλη εμπειρία με αυτή της περιήγησης στο γαλλικό νησί με την ξεχωριστή ατμόσφαιρα μπορεί να προσφέρει ένας ελληνικός τόπος που επίσης κόβει την ανάσα και χαράσσεται ανεξίτηλα στη μνήμη των ταξιδιωτών.

Πρόκειται για το πανέμορφο Κυπαρίσσι Λακωνίας, το οποίο αν και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3 ωρών από την Αθήνα συνιστά έναν άγνωστο στους περισσότερους προορισμό.

Βρίσκεται στις ανατολικές ακτές της Πελοποννήσου και μέχρι τη δεκαετία του 1970 δεν υπήρχε οδικό δίκτυο που να το συνδέει με την υπόλοιπη Ελλάδα, καθιστώντας τις όποιες μεταφορές από και προς τον παραθαλάσσιο οικισμό εφικτές μόνον δια θαλάσσης.

Η διάνοιξη του δρόμου στις ανατολικές πλαγιές του Πάρνωνα άλλαξε τη μοίρα του Κυπαρισσιού, προσφέροντας ταυτόχρονα σε όσους είχαν την ευκαιρία να το επισκεφθούν μια αξέχαστη οδηγική εμπειρία.

