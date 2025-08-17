Μαύρη Θύελλα: Επιστρέφει Καλαμάτα- Αύριο η τελευταία προπόνηση πριν το Κύπελλο με την ΑΕΛ

Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της Καλαμάτας ολοκληρώθηκε, ύστερα από 16 ημέρες σκληρής δουλειάς στο προπονητικό κέντρο Παντελίδης στην Πτολεμαΐδα, η αποστολή πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την Καλαμάτα.

Μεσολάβησαν δύο νικηφόρα φιλικά παιχνίδια κόντρα στη Μαρκό (1-0) και τον Ηρακλή Θερμαϊκού (5-0) και οι ιδιαίτερα απαιτητικές προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Αλέκου Βοσνιάδη και του επιτελείου του. Δουλεύοντας σε φυσική κατάσταση, αυτοματισμούς και στα όσα θέλει να περάσει ο προπονητής Αλέκος Βοσνιάδης, επιδιώκοντας την ίδια ώρα να υπάρχει το απαραίτητο δέσιμο μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

Σε σχετική ανακοίνωση η ΠΑΕ Καλαμάτα “θέλει να ευχαριστήσει τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου και του προπονητικού κέντρου Παντελίδης για την άριστη φιλοξενία και τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στην αποστολή μας κατά τη διάρκειας της παραμονής της σε αυτό”,

Τελευταία προπόνηση πριν το Κύπελλο με την ΑΕΛ

Αύριο Δευτέρα (18/08), αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση (κλειστή προς το κοινό και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ) στο Δημοτικό στάδιο Καλαμάτας με την οποία θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας για τον εντός έδρας αγώνα Κυπέλλου με αντίπαλο την ΑΕΛ την Τρίτη 19 Αυγούστου και ώρα 17:00. Ματς που υπενθυμίζεται πως θα διεξαχθεί άνευ της παρουσίας φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας.