Μαύρη Θύελλα: Πρώτη φάση δοκιμαστικών προπονήσεων για την επιλογή στις ομάδες Κ19-Κ17

Η ΠΑΕ Καλαμάτα σε συνεργασία με τον Ερασιτέχνη ανακοινώνει την πραγματοποίηση Α’ φάσης δοκιμαστικών προπονήσεων 2025-26, για την στελέχωση των αγωνιστικών τμημάτων Κ19-Κ17, που θα συμμετέχουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα K19-K17 της Super League 2, και Κ15- Κ14 που θα συμμετέχουν στο Άττικα Ταλεντ, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2025-2026.

Οι δοκιμαστικές προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 15/09, Τετάρτη 17/09 και την Πέμπτη 18/09 στο γήπεδο ΕΠΣ Μεσσηνίας Κορδία.

Για να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους στα δοκιμαστικά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα υγείας τους σε ισχύ, και την συναίνεση σωματείου που ανήκουν.

Αθλητής χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα γίνει δεκτός για συμμετοχή στα δοκιμαστικά.

Ώρες προπονήσεων:

Δευτέρα -Τέταρτη 19:00-20:30 για όλες τις ηλικίες,

Πέμπτη 19/09 16:00-17:30 για τους γεννημένους το 2007-08-09-10 και 17:30-19:00 για τους γεννημένους το 2011-12

Πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας: 6947244508