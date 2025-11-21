Μαύρη Θύελλα: Θέλει να διευρύνει το σερί απέναντι στα Χανιά- Οι “εκλεκτοί” του Αλέκου Βοσνιάδη (video)

Στο +5 από τον Πανιώνιο (που έχει, όμως, ένα παιχνίδι λιγότερο) και στο +9 από την Καλλιθέα το συγκρότημα του Αλέκου Βοσνιάδη συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στην φετινή Super League ΙΙ.

Μετά το 2-3 επί της μαχητικής Μαρκό που σήκωσε την αυλαία του δεύτερου γύρου θέλει να, η Μαύρη θύελλα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του Νότιου Ομίλου με 26 βαθμούς Η ομάδα της Μεσσηνίας έχει δείξει με την απόδοσή της πως φέτος δεν… αστειεύεται! Αποφασισμένη να υλοποιήσει τον στόχο που πέρυσι δεν εκπλήρωσε φθάνοντας στην πηγή… δίχως να πιεί νερό, φέτος έχει κατορθώσει να «μαζέψει» 27 γκολ σε 10 ματς με πρώτο γκολτζή τον Παμλίδη (7), ενώ με 8 μόλις γκολ παθητικό, έχει την δεύτερη καλύτερη άμυνα.

Αύριο υποδέχεται τα Χανιά, σε ένα ματς που στα χαρτιά μοιάζει βατό, λόγω της βαθμολογικής θέσης, της συγκομιδής και της συνολικής εικόνας των αντιπάλων της, ωστόσο, όπως ουκ ολίγες φορές έχει τονίσει ο προπονητής της Καλαμάτας, όλοι οι αντίπαλοι είναι υπολογίσιμοι. Στην 11η αγωνιστική στροφή της Super League 2, αύριο στις 15:00, η δράση μεταφέρεται στο γήπεδο της Παραλίας όπου οι «μελανόλευκοι» προσμένουν στον κόσμο να δώσει ξανά βροντερό παρών και να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με τον Αλέκο Βοσνιάδη, να επιλέγει 20 ποδοσφαιριστές. Eίναι οι: Γκέλιος, Καλογεράκης, Βαφέας, Τσελεπίδης, Στρούγγης, Σιλά, Καλουτσικίδης, Λυμπεράκης, Σπυράκος, Οικονόμου, Κατάλντι, Ντιγκινί, Τσορνομάζ, Γκάμα, Τσέλιος, Παμλίδης, Μάντζης, Κωτσόπουλος, Μορέιρα, Μιράντα.

Από την άλλη, τα Χανιά έρχονται από την ήττα με 4-1 από την Ελλάς Σύρου, έχουν έχουν υποχωρήσει στην προτελευταία θέση του πίνακα και αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα, καθώς ο προπονητής δεν έχει στη διάθεσή τους τιμωρημένους Ορτιγκόθα, Φουρλάνος και τους τραυματίες Νεκούλ, Μεγιάδο, Τοπαλίδη. Εκτός αποστολής τέθηκαν οι Μαυρομμάτης, Νασέρ και Ντιανεσί.