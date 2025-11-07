LIVE την Κυριακή (9/11) στο BEST ο αγώνας Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να προμηθευθείτε τα εισιτήριά σας από τα γραφεία της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ και το κατάστημα KALAMATA FC Official Store και ανήμερα του αγώνα:

Από το KALAMATA FC Official Store

Σάββατο 8/11 | 09.30-14.00

Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά από τον εξής σύνδεσμο: http://bit.ly/4nMi27O

Την ημέρα του αγώνα τα εκδοτήρια θα ανοίξουν 2 ώρες πριν την καθορισμένη έναρξη του αγώνα.

Τιμές Εισιτηρίων:

VVIP: 40 ευρώ

VIP1: 15 ευρώ

VIP2 : 15 ευρώ

ΘΥΡΑ 2/ΤΜΗΜΑ Α: 15 Ευρώ

ΘΥΡΑ 2/ΤΜΗΜΑ Β: 15 Ευρώ

ΘΥΡΑ 4: 10 Ευρώ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΜΑΘΗΤΙΚΟ (Ηλικία έως 18 ετών) : 5 Ευρώ [Αγορά μόνο από τα εκδοτήρια την ημέρα του αγώνα και σε περιορισμένο αριθμό].

ΘΥΡΑ 1 {Οικογενειακή Κερκίδα}: 15 Ευρώ (1 Ενήλικας & 1 παιδί έως 18 ετών)

Υπογραμμίζεται πως για την διασφάλιση της ασφάλειας των φιλάθλων, των αθλητών και του αγωνιστικού χώρου αλλά και την αποφυγή μελλοντικών κυρώσεων, κατά την είσοδο των φιλάθλων στο Στάδιο, δεν θα επιτραπούν μπουκάλια νερού/αναψυκτικών κλπ.

Επιπλέον σημείο πώλησης:

Wayside coffee & shisha, Λυκούργου 24

Τα Άτομα με Αναπηρία θα μπορούν να επικοινωνούν και να δηλώνουν την κράτηση θέσης τους στον τηλεφωνικό αριθμό 27211 81356 την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και ώρες 10:30 – 13:00.

Ακολούθως και αφού πιστοποιείται πως είναι ΑμεΑ, το όνομά τους θα καταγράφεται στη σχετική λίστα με σειρά προτεραιότητας μέχρι και την κάλυψη του αριθμού των θέσεων.

Πληροφορίες στο τηλ. 2721181356 και στο [email protected]