Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι αναπλάσεις οδών στο κέντρο της Καλαμάτας

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα στο κέντρο της Καλαμάτας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου των κεντρικών αστικών αναπλάσεων. Οι εργασίες επί της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού έχουν ολοκληρωθεί, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα με την ολοκλήρωση και των έργων επί της οδού Γιατράκου, θα δοθεί σε κυκλοφορία το τμήμα έως και την οδό Νέδοντος. Παράλληλα, συνεργεία του εργολάβου έχουν ξεκινήσει εργασίες επί της οδού Χρυσάνθου Παγώνη.

Αυτοψία στο έργο, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που ακολουθούν, πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη.

Το εν λόγω έργο ανάπλασης, σε συνέχεια έργων αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης και ομβρίων που πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, περιλαμβάνει την επίστρωση της οδού με κυβόλιθους, με τις εργασίες ανάπλασης να συνεχίζονται αμέσως μετά και στους παρακείμενους δρόμους, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος των αναπλάσεων είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης, η ενίσχυση της προσβασιμότητας και η διάθεση περισσότερου δημόσιου χώρου στους πεζούς.

Για την εκτέλεση των εργασιών είναι σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εδώ).

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας» έχει προϋπολογισμό σε 6.877.080 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.