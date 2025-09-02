Ξεκινά η ανάπλαση στη Σιδηροδρομικού Σταθμού στην Καλαμάτα – Μέσα στο μήνα σε διαβούλευση το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης (video)

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η ανάπλαση της οδού Αριστοδήμου έως τη Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Καλαμάτα, με τον δρόμο να παραδίδεται στην κυκλοφορία αύριο Τετάρτη. Απομένουν ήπιες παρεμβάσεις, όπως ο αστικός εξοπλισμός, οι φυτεύσεις και ο φωτισμός, που θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα. Την ίδια ημέρα ξεκινούν εκτεταμένες εργασίες στην οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού, όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις σε δίκτυα ύδρευσης και ομβρίων. Η ανάπλαση περιλαμβάνει επίστρωση με κυβόλιθους και θα επεκταθεί σε γειτονικούς δρόμους, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την ενίσχυση της προσβασιμότητας και την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης. Ο Βασίλης Κουτραφούρης Αντιδήμαρχος Καλαμάτας μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST υπογράμμισε «Στη Σιδηροδρομικού Σταθμού δε θα πειραχτούν τα πεζοδρόμια θα γίνει ανάπλαση μόνο επί του οδοστρώματος» ενώ όσον αφορά στην πρόταση πεζοδρόμησης ανέφερε «Τη δεδομένη στιγμή το κυκλοφοριακό μοντέλο της πόλης δεν το επιτρέπει σε οδούς πέριξ αυτής υπάρχει επαρκής κοινόχρηστος χώρος».

Παράλληλα μέσα στο μήνα σε διαβούλευση θα τεθεί το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με τον κ. Κουτραφούρη να σημειώνει «Είναι μια μελέτη που έχει εκπονηθεί από συγκοινωνιολόγους και δημιουργεί συγκεκριμένες ζώνες επισκεπτών και μόνιμων κατοίκων. Επομένως η κατεύθυνση είναι ότι δημιουργούμε αρτηρίες που λειτουργεί η ελεγχόμενη στάθμευση και με κάρτα οι μόνιμοι κάτοικοι».