Με λεία κοσμήματα και 450 ευρώ προσπάθησε να διαφύγει με το ΚΤΕΛ

Σπίτι στην Καλαμάτα «άνοιξε» το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου ένας 41χρονος Αρμένιος, ο οποίος αφαίρεσε 450 ευρώ και κοσμήματα. Η ταυτοποίησή του έγινε γρήγορα μέσα από υλικό καμερών ασφαλείας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα η αναζήτησή του.

Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει με υπεραστικό λεωφορείο με προορισμό την Αθήνα, όμως οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας ειδοποίησαν τους συναδέλφους τους στην Κόρινθο. Έτσι, εντοπίστηκε στον Ισθμό, σε σημείο στάθμευσης ΚΤΕΛ, και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκε το κλεμμένο χρηματικό ποσό, όχι όμως και τα κοσμήματα. Όπως αποδείχθηκε, τα είχε ήδη δώσει σε ενεχυροδανειστήριο της Καλαμάτας πριν αναχωρήσει. Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα, εντόπισαν τα κοσμήματα, τα κατέσχεσαν και τα απέδωσαν στον ιδιοκτήτη τους. Παράλληλα, συνελήφθησαν και ο 67χρονος ιδιοκτήτης του ενεχυροδανειστηρίου καθώς και η 35χρονη υπάλληλός του με την κατηγορία της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, προχθές (11.9.2025) το βράδυ, στον Ισθμό, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 41χρονος αλλοδαπός, γιατί όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα αφαίρεσε από οικία ημεδαπού, στην Καλαμάτα, χρήματα και κοσμήματα. Στην κατοχή του, βρέθηκε χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν, 35χρονη ημεδαπή και 67χρονος ημεδαπός, αντίστοιχα, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς ανωτέρω κλαπέντα κοσμήματα, βρέθηκαν σε επιχείρηση (ενεχυροδανειστήριο) που διατηρούν, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.