Οδηγός εμπειριών για το Μαίναλο -Απόδραση στη Φύση της Αρκαδίας

Το βουνό του θεού Πάνα, αλλά και της Ελληνικής Επανάστασης, μικρό σε υψόμετρο, αλλά από τα πιο εκτεταμένα ορεινά συγκροτήματα της Ελλάδας. Ένας τόπος αναψυχής για αμέτρητους ταξιδιώτες, όλο το χρόνο. Το στολίζουν παραδοσιακοί οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, ναοί, μοναστήρια, πέτρινα γεφύρια, μονοπάτια και αμέτρητα θαύματα της φύσης.

Στα χωριά του Μαινάλου περιλαμβάνονται μερικά από τα ομορφότερα και πιο ιστορικά στην Πελοπόννησο, όπως η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα, η Καρύταινα και τα πιο ορεινά είναι τα Μαγούλιανα και η Αλωνίσταινα. Στα δυτικά του βουνού πηγάζει και ρέει ο ποταμός Λούσιος δημιουργώντας το φημισμένο φαράγγι του όπου περί τον 10ο αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται ο μοναστικός βίος. Μονές όπως η Φιλοσόφου, η Αιμυαλών και η Προδρόμου αποτελούν σημαντικά μνημεία και έπαιξαν

σπουδαίο ρόλο στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.

