Με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου η εκδήλωση του Συλλόγου Ιστορικής Αναβίωσης Σπάρτης αφιερωμένη στους Λάκωνες Αξιωματικούς στο Έπος του 1940

Mία ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου 2025 στο Διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας, με τίτλο «Οι Λάκωνες Αξιωματικοί στο Έπος του 1940», από τον Σύλλογο Ιστορικής Αναβίωσης Σπάρτης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στην εκδήλωση, η οποία επικεντρώθηκε στην ηρωική συμβολή των Λακώνων Αξιωματικών στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 1940-41, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λακεδαιμονίας κ.κ. Θεόφιλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής Λακωνίας Αθανάσιος Δαβάκης, ο Βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Περιφέρειας Πελοποννήσου Σπύρος Τζινιέρης, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης Στέφανος Βρεττάκος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης Χρήστος-Άγγελος Αντωνάκος, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Σπάρτης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ευγενία Σοφού – Παπαστάθη, η δημοτική σύμβουλος και τ.Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Αδαμαντία Τζανετέα, ο διοικητής του ΚΕΕΜ Ταξίαρχος Γεώργιος Ζορμπάς, αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, διευθύνσεων, συλλόγων και οργανώσεων, πλήθος κόσμου, ενώ ξεχωριστή και συγκινητική ήταν η παρουσία συγγενών και απογόνων των πεσόντων και αγωνιστών.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η κ. Ελένη Τζικάκου, συγγραφέας και μέλος του Συλλόγου Ιστορικής Αναβίωσης Σπάρτης, ενώ συμμετείχε η Ομάδα Αναβίωσης Ελληνικού Στρατού 1940, ενδεδυμένοι με στολές Αξιωματικών της εποχής του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, δίνοντας χρώμα και ουσία στην εκδήλωση. Παράλληλα υπήρχε εκθετήριο με αυθεντικά κειμήλια Λακώνων Αξιωματικών από το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, μεταξύ των οποίων προσωπικά αντικείμενα του Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Δαβάκη.

Κύριοι ομιλητές της βραδιάς ήταν οι κ.κ.:

Δημόκριτος Κωνσταντάκος, Αντιστράτηγος ε.α., επίτιμος Διοικητής 1ης Στρατιάς, με θέμα: «Η προς πόλεμο προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού» Αθανάσιος Δαβάκης, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, με θέμα: «Ο Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης» Χρήστος Κοντάκος, τ. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (IPA), με θέμα: Πεσόντες Αξιωματικοί της Επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς Γεώργιος Δημακόγιαννης, εκδότης «Αδούλωτη Μάνη», με θέμα: Οι Μανιάτες Αξιωματικοί στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο

Σύντομη παρέμβαση έκανε ο κ.Δημήτριος Μιχαλάκος, Πρόεδρος του Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικών Ν.Λακωνίας, ο οποίος αναφέρθηκε στους πεσόντες Έφεδρους αξιωματικούς της Λακωνίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκαν αδημοσίευτες φωτογραφίες, video, γράμματα στρατιωτών και ιστορικά ντοκουμέντα από όλη τη Λακωνία, ενώ ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ηλίας Περγαντής αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα καθιέρωσης της εκδήλωσης για τους Λάκωνες στο Έπος του ’40 σε ετήσια βάση με διαφορετική θεματολογία, αλλά και στην πρόταση να δημιουργηθεί ένα παλλακωνικό μνημείο για του Πεσόντες Λάκωνες του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 1940-41 σε κεντρικό σημείο στην πόλη της Σπάρτης.

Στο πέρας της εκδήλωσης διανεμήθηκε σε όλο το κοινό δωρεάν εφημερίδα που συνόψιζε όλες τις ομιλίες, ενώ περιείχε τον κατάλογο με τα ονόματα των Λακώνων πεσόντων στο Αλβανικό Μέτωπο, με ημερομηνία & τόπο γέννησης και ημερομηνία & τόπο θανάτου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, αφού συνεχάρη θερμά τα μέλη του Συλλόγου Ιστορικής Αναβίωσης Σπάρτης για την επιτυχία της εκδήλωσης, δήλωσε:

«Με αμείωτο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε μία εξαιρετική εκδήλωση αφιερωμένη στον ηρωισμό και στη θυσία των Λακώνων Αξιωματικών του Έπους του ’40, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία και μαρτυρία απογόνων των αγωνιστών. Θέλω να σας μεταφέρω τον θερμό χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, ο οποίος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, καθώς και τα συγχαρητήριά του στα μέλη του Συλλόγου Ιστορικής Αναβίωσης Σπάρτης για την σπουδαία δουλειά που κάνουν και τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν, όπως και η σημερινή.

Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά το καθήκον μας να στηρίζουμε αυτές τις σημαντικές εκδηλώσεις μνήμης των ανθρώπων στους οποίους οφείλουμε την ύπαρξή μας, καθώς όπως πολύ εύστοχα επισημάνθηκε «υπάρχουμε γιατί υπήρξαν». Είναι καλό να θυμόμαστε όλοι μας ότι, όποτε οι Έλληνες υπήρξαμε ομόψυχοι και ομόθυμοι, καταφέραμε πραγματικά θαύματα. Καταφέραμε να αναδείξουμε ηρωικές και ιστορικές στιγμές για την πατρίδα μας.

Σας ευχαριστώ θερμά.»