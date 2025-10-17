Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει σε καθαρότερες θάλασσες και σύγχρονες υποδομές στην Ερμιονίδα

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά με σταθερά βήματα στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, ανακοινώνοντας νέα πρόσκληση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027».

Η πρόσκληση αφορά την ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Κρανίδι και Πόρτο Χέλι του Δήμου Ερμιονίδας και εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο «Βιώσιμα Ύδατα (RSO2.5)».

Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του έργου “Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κρανιδίου”, που ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020». Με την υλοποίησή του δημιουργείται ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης το οποίο θα εξυπηρετεί περισσότερους από 5.000 κατοίκους, θα προστατεύει το περιβάλλον και θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής στην περιοχή.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Με την πρόσκληση αυτή διασφαλίζουμε ένα σημαντικό έργο υποδομής για την Ερμιονίδα. Επενδύουμε σε δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον, ενισχύουν την ποιότητα ζωής και στηρίζουν την ανάπτυξη κάθε περιοχής της Πελοποννήσου».

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης σε Κρανίδι και Πόρτο Χέλι, των αγωγών μεταφοράς Κοιλάδας–Κρανιδίου και Πόρτο Χελίου–Κρανιδίου, την κατασκευή δεκατριών αντλιοστασίων, καθώς και μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Κρανιδίου.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία των θαλάσσιων πόρων, θα βελτιώσει τη δημόσια υγεία και θα ενισχύσει την τουριστική ανάπτυξη της Ερμιονίδας — μιας περιοχής με ξεχωριστή περιβαλλοντική και οικονομική σημασία.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αποτελεί ακόμη μια επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη της Πελοποννήσου.