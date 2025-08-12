Νεοκλής Κρητικός: «Ίδρυση τομέα “Γεωπονίας, τροφίμων και Περιβάλλοντος”, στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Αν. Μάνης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα σημαντικό νέο για την Αν. Μάνη και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση ανακοινώνει ο βουλευτής Π.Ε. Λακωνίας, κ. Νεοκλής Κρητικός. Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο του Δήμου, με έδρα την Πετρίνα, ιδρύεται ο Τομέας «ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

«Σε πανελλαδικό επίπεδο, μάλιστα, είναι ένας από τους δύο Τομείς στην ίδρυση του οποίου προέβη το ΥΠΑΙΘΑ», τονίζει ο κ. Κρητικός, προσθέτοντας πως «η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνιστά υποχρέωση της Πολιτείας».

Υπογραμμίζει, δε, πως με μια δέσμη πρωτοβουλιών, το ΥΠΑΙΘΑ εργάζεται εντατικά στην κατεύθυνση υλοποίησης του παραπάνω σκοπού:

-Μέσω της ίδρυσης 3.448 Τμημάτων Ένταξης και στις 13 περιφέρειες της χώρας, με κάλυψη κάθε βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο μέχρι τα ΕΠΑΛ. Με ιδιαίτερη έμφαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία ενισχύεται μαζικά, σε μια προσπάθεια να θεραπευτούν οι διαχρονικές ελλείψεις σε ειδικές δομές εντός Γυμνασίων & Λυκείων.

«Στη Λακωνία, ιδρύθηκαν 21 Τμήματα Ένταξης», επισημαίνει ο Νεοκλής Κρητικός.

Μέσω του υπό σχεδιασμού προγράμματος για τη μεταφορά μαθητών που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία της χώρας με Ηλεκτρικά Σχολικά Λεωφορεία.

-Μέσω της δημιουργίας μόνιμων θέσεων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης.

-Με τη σύσταση 1.200 νέων οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την παροχή υποστήριξης σε 3.000 σχολεία και επιπλέον 700 οργανικών θέσεις εκπαιδευτικών στα ΚΕΔΑΣΥ.