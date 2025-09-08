«Το… αόρατο καλάθι των μέτρων στήριξης, ισοδυναμεί με ένα… κουλούρι Θεσσαλονίκης» | Βολές από τον επιχειρηματικό κόσμο για τα μέτρα και τους… βουλευτές (video)

Το πακέτο μέτρων που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό φτάνει τα 1,6 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις, όμως, το κρίσιμο ζήτημα είναι το πόσο αυτές επηρεάζουν και αλλάζουν την… ακριβή και δύσκολη καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πολλοί επιχειρηματικοί κλάδοι όπως αυτός της εστίασης δεν είδαν ουσιαστική στήριξη.

«Αόρατο καλάθι, μάθαμε νέα μαθηματικά με τον κύριο Χατζηδάκη. Εάν κάνουμε τις αναλύσεις για το τι αναλογεί στον κάθε πολίτη της χώρας, ο πολίτης πήρε ένα κουλούρι τύπου… Θεσσαλονίκης, με απλά λόγια η κυβέρνηση έκανε ένα… μηδέν» σημείωσε ο Γιάννης Κολοβός Πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας περιγράφοντας αναλυτικά την κατάσταση μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST και αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σκληρή κριτική άσκησε στους βουλευτές τονίζοντας «Περιμέναμε ανταποδοτικά οφέλη για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Όλα αυτά με ένα ωραίο τρόπο τα μεταφέρουμε στους βουλευτές αυτοί είναι οι εκπρόσωποί μας δυστυχώς δεν κατάλαβαν τίποτα δε μετέφεραν τίποτα… Είναι δουλειά τους εμείς τους έχουμε εκεί, εμείς τους πληρώνουμε. Αν δεν έχουν την ικανότητα να χτυπήσουν την πόρτα που πρέπει, δεν είναι ικανοί και λυπούμαστε πραγματικά».

Αναφερόμενος στην καθημερινότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος είπε «Έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Η εστίαση και ο τουρισμός στο μέλλον δε θα αντέξουν να στηρίξουν άλλο τα… πλεονάσματα. Η κατανάλωση των συμπολιτών μας έχει πέσει. Δε δεχόμαστε κάθε καλοκαίρι στην αιχμή του τουρισμού η ενέργεια να φτάνει στο θεό και μετά να πέφτει δεν είναι τυχαίο», ήταν ορισμένες από τις χαρακτηριστικές αναφορές του κ. Κολοβού.

Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν με τα «κυάλια» υπογράμμισε «Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε ΕΣΠΑ και άλλα προγράμματα και αυτές είναι για χρόνια κολλημένες, δεν έχει προχωρήσει τίποτα».