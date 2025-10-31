“Meetpat”: Σταθμός παροχής νερού στο κέντρο της Καλαμάτας

Σταθμός παροχής νερού τύπου “meetpat” εξωτερικού χώρου τοποθετήθηκε σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αριστομένους στο πλαίσιο υλοποίησης της Τοπικής Πράσινης Συμφωνίας που έχει υπογράψει ο Δήμος Καλαμάτας με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ). Η εν λόγω Τοπική Πράσινη Συμφωνία έρχεται σε συνέχει συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία Intelligent Cities Challenge (ICC).

Με τους σταθμούς παροχής νερού τύπου “meetpat” δίνεται η δυνατότητα παροχής νερού με αισθητήρες σε επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια.

Όλοι οι σταθεροί διαφημιστικοί σταθμοί παροχής νερού “meetpat” εξωτερικού χώρου παρέχονται με έξυπνο μετρητή νερού IoT (internet of things). Παράλληλα, υπάρχει πλατφόρμα διαχείρισης του σταθμού (meetpat application), κάτι που επιτρέπει να καταγράφεται η χρήση κάθε σταθμού ή να λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα (όταν συνδεόμαστε) με πρακτικά δεδομένα για την παρακολούθηση της απόδοσης και την παρακολούθηση της χρήσης τους, π.χ. πόσα αντίστοιχα μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού εξοικονομήσαμε από την χρήση ή/και πόσο μειώσαμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Ο στόχος είναι να υπάρξουν περισσότερα σημεία ελεύθερης παροχής καθαρού νερού βρύσης για χρήση απ’ όλους τους πολίτες. Η χρήση του συστήματος W.A.T.E.R. επιτρέπει στους πολίτες και τους τουρίστες να γεμίζουν τα μπουκάλια τους με πόσιμο νερό σε διάφορα σημεία της πόλης, και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της χρήσης πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης.