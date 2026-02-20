Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Φορολογική ανάσα παίρνουν φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι που διαμένουν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κύρια κατοικία, αλλά και όσοι πληρώνουν ενοίκιο για εξοχική ή φοιτητική κατοικία, μετά το ψαλίδι έως 35% που μπήκε στο τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες.

Οι αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης θα αποτυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις περιορίζοντας τις φορο-επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά που κάθε χρόνο πέφτουν στην παγίδα τους. Το τεκμήριο εφαρμόζεται σε όλες τις κατοικίες, ανεξάρτητα εάν αυτές είναι ιδιόκτητες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες, ενώ η μισθωμένη φοιτητική κατοικία δηλώνεται από τους γονείς ως δευτερεύουσα κατοικία ανεβάζοντας το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα των γονιών.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: