Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
1
Φεβρουάριος
TOP
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μείωση των φυσικών και ελεύθερων ποταμών στα Βαλκάνια μέσα σε 13 χρόνια

Share

Σημαντική μείωση καταγράφουν τα φυσικά ποτάμια και οι ελεύθερες ποτάμιες διαδρομές στα Βαλκάνια μέσα σε 13 χρόνια, όπως αναδεικνύει πρόσφατη μελέτη στο πλαίσιο της εκστρατείας «Save the Blue Heart of Europe». Με τα Βαλκάνια να φιλοξενούν μερικά από τα τελευταία ποτάμια ελεύθερης ροής στην Ευρώπη, οι ερευνητές αποτυπώνουν μια κλιμακούμενη απειλή για τη φυσική κληρονομιά της περιοχής.

Σύμφωνα με την έκθεση, στο διάστημα αυτό έχουν χαθεί περίπου 2.450 χιλιόμετρα ελεύθερων ποτάμιων διαδρομών, μειώνοντας το ποσοστό των φυσικών ποταμών κατά 7% σε 13 χρόνια.

Η μελέτη, που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2025, έχοντας προηγηθεί μία αντίστοιχη το 2012, και εκπονήθηκε από το Riverwatch και το EuroNatur, εξετάζει 83.824 χιλιόμετρα ποταμών σε 11 χώρες, ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Παράλληλα όμως θέτει ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα, αυτό της συνδεσιμότητας των ποτάμιων δικτύων, δηλαδή το κατά πόσο τα ποτάμια παραμένουν ελεύθερα να λειτουργούν ως ενιαία και ζωντανά οικοσυστήματα.

«Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους φραγμούς, αλλά και με το σπάσιμο ουσιαστικά των ποταμών σε μικρότερα κομμάτια, τα οποία δεν επιτρέπουν την ελεύθερη επικοινωνία των οργανισμών», εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο συντονιστής Προγράμματος για το Νερό στο Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) -που αποτελεί έναν από τους εταίρους της εκστρατείας- Φανοίκος Σακελλαράκης

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΕΘΝΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode