Μείωση των φυσικών και ελεύθερων ποταμών στα Βαλκάνια μέσα σε 13 χρόνια

Σημαντική μείωση καταγράφουν τα φυσικά ποτάμια και οι ελεύθερες ποτάμιες διαδρομές στα Βαλκάνια μέσα σε 13 χρόνια, όπως αναδεικνύει πρόσφατη μελέτη στο πλαίσιο της εκστρατείας «Save the Blue Heart of Europe». Με τα Βαλκάνια να φιλοξενούν μερικά από τα τελευταία ποτάμια ελεύθερης ροής στην Ευρώπη, οι ερευνητές αποτυπώνουν μια κλιμακούμενη απειλή για τη φυσική κληρονομιά της περιοχής.

Σύμφωνα με την έκθεση, στο διάστημα αυτό έχουν χαθεί περίπου 2.450 χιλιόμετρα ελεύθερων ποτάμιων διαδρομών, μειώνοντας το ποσοστό των φυσικών ποταμών κατά 7% σε 13 χρόνια.

Η μελέτη, που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2025, έχοντας προηγηθεί μία αντίστοιχη το 2012, και εκπονήθηκε από το Riverwatch και το EuroNatur, εξετάζει 83.824 χιλιόμετρα ποταμών σε 11 χώρες, ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Παράλληλα όμως θέτει ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα, αυτό της συνδεσιμότητας των ποτάμιων δικτύων, δηλαδή το κατά πόσο τα ποτάμια παραμένουν ελεύθερα να λειτουργούν ως ενιαία και ζωντανά οικοσυστήματα.

«Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους φραγμούς, αλλά και με το σπάσιμο ουσιαστικά των ποταμών σε μικρότερα κομμάτια, τα οποία δεν επιτρέπουν την ελεύθερη επικοινωνία των οργανισμών», εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο συντονιστής Προγράμματος για το Νερό στο Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) -που αποτελεί έναν από τους εταίρους της εκστρατείας- Φανοίκος Σακελλαράκης