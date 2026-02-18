Μειώθηκαν τα «φέσια» του δημοσίου σε ιδιώτες, πλήρωσε 561 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο

Με πληρωμές προς προμηθευτές και περιορισμό των εκκρεμών επιστροφών φόρων το Δημόσιο μείωσε τον Δεκέμβριο τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κατά 561 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές αλλά και προς τους φορολογούμενους από επιστροφές φόρων, μειώθηκαν από 3,782 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025 σε 3,221 τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ωστόσο παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα συνολικά, σημειώνοντας αύξηση κατά 170 εκατ. ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν, τον Δεκέμβριο του 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον μήνα Δεκέμβριο το συνολικό ύψος των οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρου, μειώθηκε κατά 561 εκατ. ευρώ.

