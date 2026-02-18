Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
18
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκαν τα «φέσια» του δημοσίου σε ιδιώτες, πλήρωσε 561 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο

Share

Με πληρωμές προς προμηθευτές και περιορισμό των εκκρεμών επιστροφών φόρων το Δημόσιο μείωσε τον Δεκέμβριο τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κατά 561 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές αλλά και προς τους φορολογούμενους από επιστροφές φόρων, μειώθηκαν από 3,782 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025 σε 3,221 τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ωστόσο παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα συνολικά, σημειώνοντας αύξηση κατά 170 εκατ. ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν, τον Δεκέμβριο του 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον μήνα Δεκέμβριο το συνολικό ύψος των οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρου, μειώθηκε κατά 561 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode