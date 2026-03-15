Μελέτη διαπίστωσε ότι τα παιδιά που μεγάλωσαν πριν από το 2000 ανέπτυξαν μια ισχυρή ικανότητα

Μπορεί τα παιδιά στη σύγχρονη εποχή να μεγαλώνουν με smartphones, tablets και γενικότερα μία τεχνολογική εξοικείωση, όμως αυτό φαίνεται πώς τα κρατάει σε κάποιους τομείς πιο πίσω.

Σύμφωνα με έρευνα από ειδικούς σε θέματα αναπτυξιακής ψυχολογίας, η χρήση των τεχνολογικών μέσων σε μικρή ηλικία μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να λύνουν μόνοι τα προβλήματά τους.

Μάλιστα, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας δείχνουν ότι όσα παιδιά μεγάλωσαν πριν το 2000, δηλαδή δεν είχαν μεγάλη επαφή με τεχνολογικά μέσα, ανέπτυξαν μεγαλύτερη συναισθηματική αυτονομία σε σύγκριση με γενιές που είχαν πρόσβαση σε ψηφιακές συσκευές από πολύ μικρή ηλικία.

Τι προέκυψε από τη μελέτη για τη σύνδεση της συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών με τη χρήση τεχνολογικών μέσων

Οι ερευνητές ανέλυσαν διάφορες μελέτες και παρατηρήσεις που σχετίζονται με την συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή.

