Μεσίνα: Πώς θα κάνουμε ανθρώπινη την τεχνητή νοημοσύνη

Με τη φωτιά, που ήταν το δώρο του Προμηθέα στους θνητούς, παρά τις αντιρρήσεις του Δία, συνέκρινε το hashtag ο δημιουργός του, Κρις Μεσίνα, από το βήμα του Economist Technology and Innovation in 2023 and Beyond Gala Dinner, που διοργάνωσε ο Economist σε συνεργασία με το powergame.gr.

Έτσι, ο κ. Μεσίνα συνέκρινε τη δύναμη που απέκτησαν οι άνθρωποι χάρη στη γνώση της φωτιάς με τη δύναμη που τους έχουν δώσει στην εποχή μας το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα.

Κι αυτό επειδή το hashtag ήταν μία εξέλιξη-ορόσημο, που άλλαξε για πάντα την επικοινωνία μέσω των social media.

Κρις Μεσίνα: «Το 2000 ο Προμηθέας ήρθε ξανά και μας έδωσε την ικανότητα να επικοινωνούμε μέσω του Internet»

Όπως ανέφερε στην ομιλία του χαρακτηριστικά ο Κρις Μεσίνα: «Οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι ο Προμηθέας έφερε στους ανθρώπους τη γνώση μέσω της φωτιάς. Ο Δίας έβλεπε τους ανθρώπους σαν απειλή και ήθελε να τους έχει σε πρωτόγνωρη κατάσταση, όμως ο Προμηθέας τον αψήφησε και έδωσε τη γνώση στους θνητούς

Το 2000 ο Προμηθέας ήρθε ξανά στον πλανήτη και μας έδωσε την ικανότητα να επικοινωνούμε μεταξύ μας μέσω του Internet, κάτι που δεν άρεσε σε πολλούς. Αυτήν τη δύναμη μπορεί να απολαύσει ο καθένας μέσω των social media. Οι θεματοφύλακες (gate keepers), όπως ο Δίας στο παρελθόν, αποποιήθηκαν αυτήν τους την ιδιότητα και έδωσαν περαιτέρω τεχνολογία σε εμάς».

«Έτσι, ο Προμηθέας μάς έδωσε το ChatGPT 4 και συνεχίζει την κούρσα μέσω των μεγάλων πλατφορμών. Οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν άμεσα με οποιονδήποτε στον πλανήτη, με μία νοημοσύνη η οποία μπορεί να διαβάσει τα άρθρα μας και τα website μας. Οι άνθρωποι με λίγη βοήθεια από τον Προμηθέα έγιναν ο φόβος του Δία και είναι δύσκολο από τους θεούς να τους ελέγξουν. Τώρα εφευρίσκουμε τους δικούς μας τεχνο-θεούς», τόνισε.

Η ιστορία πίσω από το hashtag

Μιλώντας για τη δημιουργία του hashtag, ο δημιουργός του, Κρις Μεσίνα, είπε: «Τον Αύγουστο του 2007 έγραψα μία πρόταση η οποία έγινε γνωστή ως hashtag. Είπα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες ειδικές λέξεις για να σημάνουμε κάποιες ειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έτσι, βρέθηκαν πολλοί που μοιράστηκαν αυτήν την ιδέα κι έτσι έγινε πολύ δημοφιλές, μέσω του Twitter. Η πρότασή μου έπρεπε να είναι έξυπνη και ρεαλιστική, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εύκολα στα social media.

Το κατάλαβα σύντομα ότι το hashtag έπρεπε να είναι εύκολο να το μάθει κανείς και να διαδοθεί μέσω της μίμησης. Έπρεπε να προσθέσει αξία στον δημιουργό μέσω ορατότητας και επικοινωνίας.

Λίγους μήνες μετά την πρότασή μου, η όλη ιδέα βελτιώθηκε. Το 2007 ένας φίλος χρησιμοποίησε το Twitter για να ειδοποιήσει για τις φωτιές που μάστιζαν τη Νότια Καλιφόρνια. Διάφοροι οργανισμοί και Πυροσβεστική έπρεπε να ειδοποιηθούν και με τη χρήση του hashtag συνέβη αυτό. Πολλοί χρήστες μπόρεσαν να ακολουθήσουν το hashtag και να ενημερώνονται για τις πυρκαγιές.

Πολλοί άρχισαν να το μιμούνται, χωρίς ακριβώς να καταλαβαίνουν τι ακριβώς έκανε, όμως είδαν πως γίνεται κάτι καινούργιο που έπρεπε να δοκιμάσουν, όπως συμβαίνει σήμερα με έναν viral χορό στο TikTok.

Έτσι, απέκτησε ορατότητα και νομιμότητα. Ήταν ένα δώρο που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί απ’ όλους. Έδειξε τον δρόμο για τη δημιουργία κοινωνικών ομάδων που θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους και να επικοινωνήσουν.

Δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη άδεια, είχαμε απλά κατά νου να δημιουργήσουμε ένα εύχρηστο εργαλείο προς όλους.

Έπειτα από 15 χρόνια, ποια είναι η εμπειρία μου; Όπως ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς, θεωρώ πως εγώ είμαι ένας αντίστοιχος που έδωσε το hashtag στην ανθρωπότητα».

«Με μία κίνηση μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της ανθρωπότητας»

Δίνοντας το δικό του μήνυμα από το βήμα του Economist Technology and Innovation in 2023 and Beyond Gala Dinner, ο Κρις Μεσίνα σημείωσε: «Τώρα βρισκόμαστε στην εποχή που όλοι μοιραζόμαστε.

Αυτός είναι ο δρόμος της προόδου. Αν δεν το κάναμε ποτέ, τι θα γινόταν; Αν ακολουθούσαμε τον συντηρητισμό του Δία, πού θα βρισκόμασταν; Σίγουρα όχι εδώ που βρισκόμαστε τώρα.

Το φιλελεύθερο πνεύμα του Προμηθέα έδωσε στους ανθρώπους την ευκαιρία να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να το κάνουμε αυτό ξανά και ξανά, ευτυχώς έχουμε πλέον πολύ περισσότερα από τη φωτιά. Μπορούμε να μιλήσουμε, να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε.

Όλοι μας μπορούμε να συνδράμουμε στην εξέλιξη και να θυμόμαστε πως όταν ο Δίας γίνεται έξω φρενών, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της ανθρωπότητας με μία κίνηση και να δώσουν δυνατότητες στους ανθρώπους.

Η συλλογική νοημοσύνη μάς κλείνει το μάτι και μας δίνει τη δυνατότητα να δρούμε με ανθρώπους και να συνεχίσουμε το έργο όσων επινόησαν κάτι στο παρελθόν.

Όταν τα social media βρίσκονταν στα σπάργανα, επινοήθηκε το hashtag ως τρόπος επικοινωνίας για τον αποδέκτη κι εγώ μπορούσα να επικοινωνήσω με την ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα μαζί μου.

Ένα μήνυμα για όλους μας είναι πως πρέπει να ενσκήψουμε πάνω στις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως το ChatGPT, να μάθουμε πώς θα δουλεύουμε με αυτά τα εργαλεία και να επαυξήσουμε την ανθρώπινη διάσταση.

Ο Προμηθέας μάς έδωσε το μέσον και οι υπόλοιποι μάθαμε πώς να το χειριστούμε. Κάπως έτσι έγινε και με τα social media, μάθαμε να τα χειριζόμαστε και να επικοινωνούμε, χρησιμοποιώντας την ανθρώπινη γλώσσα».

Πηγή: powergame.gr