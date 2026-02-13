Τελευταία Νέα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μεσσηνία: Σοβαρές κατολισθήσεις στη Νέδουσα λόγω της κακοκαιρίας – Στα όριά του ο ποταμός Πάμισος(video)

Η έντονη κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα και σε περιοχές της Μεσσηνίας.

Στη Νέδουσα Μεσσηνίας λόγω της έντονης βροχής και του όγκου νερού, προκλήθηκαν σοβαρές κατολισθήσεις.

Κλειστός είναι ο δρόμος που ενώνει τα χωριά Νέδουσα και Αλαγονία, λόγω των κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Μεγάλος όγκος νερού και στον ποταμό  Νέδοντα που διαπερνά την πόλη της Καλαμάτας

Στα όριά του… ο ποταμός Πάμισος, στον Άρι Μεσσηνίας

Τις εικόνες από τα σημεία, έφερε στο φως η ομάδα εκτιμητών καιρού, Meteo Hellas.

