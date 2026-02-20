ΝΤΡΟΠΗ! Πέφτει σε λίγες ώρες ΜΑΥΡΟ σε τηλεόραση, ραδιόφωνα και κινητή τηλεφωνία στη Μεσσηνία, γιατί… κανείς δεν αποκαθιστά την πρόσβαση στο Λυκόδημο (pics-video)

Αδιανόητο το σκηνικό που έχει προκληθεί με τα προβλήματα στον δρόμο που οδηγεί στην κορυφή του όρους Λυκόδημος, στο λεγόμενο πάρκο των κεραιών. Σε σημείο που πλέον μετράμε αντίστροφα για να διακοπεί τελείως το σήμα της τηλεοπτικής μετάδοσης από το εκεί κέντρο εκπομπής (σ.σ Πεταλιδίου), όπως και αντίστοιχα το σήμα της ραδιοφωνικής μετάδοσης (να αναφερθεί πως πολλά ραδιόφωνα έχουν ήδη κλείσει), αλλά και το σήμα των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που διανέμεται από το σημείο. Με απλά λόγια… Σε λίγες ώρες πέφτει “ΜΑΥΡΟ” στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και την κινητή τηλεφωνία που εξυπηρετείται από το Λυκόδημο. Η μοναδική τζάμπα παρέα, ψυχαγωγία και ενημέρωση που έχει ο κόσμος θα κοπεί λόγω της ανευθυνότητας μερικών στο να πετάει ο ένας το μπαλάκι στον άλλον! Kαι να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος δρόμος είναι μείζονος σημασίας μια και εξυπηρετεί και τις ανάγκες της Αεροπορίας με ότι αυτό συνεπάγεται…

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή… Η κατάσταση εδώ και ημέρες από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις είχε γίνει οριακή, μα κανείς δεν συγκινήθηκε. Επικοινωνίες επί… επικοινωνιών, από τους παρόχους διαρκείς οχλήσεις, επίσημα και ανεπίσημα και όλοι πετούσαν την αρμοδιότητα και την όποια ευθύνη παρέμβασης από πάνω τους. Από το δήμο σε άλλο δήμο, στο δασαρχείο, την περιφέρεια, το υπουργείο παρ’ ολίγον και στον… πλανήτη Άρη. Κάθε είδους αστεία δικαιολογία για να μην κάνει κανείς κάτι! Παρά το ότι το πρόβλημα έχει επισημανθεί σε όλους τους “υπεύθυνους” καίρια, όταν η κατάσταση ήταν σε αρχικό στάδιο (τότε που το μεγέθος του προβλήματος αποτυπωνόταν στις σχετικές φωτογραφίες ) και θα μπορούσε να υπάρξει μια κάποια στοιχειώδης αποκατάσταση για να μείνει ο δρόμος ανοιχτός, κανείς δεν ανταποκρίθηκε. Τηλεφωνήματα, ενοχλήσεις μεταξύ αρμοδίων και κανείς δεν… κουνήθηκε πέρα από την έκφραση… συμπάθειας, παρότι κάποιος σίγουρα έχει αρμοδιότητα. Αποτέλεσμα σήμερα πια ο δρόμος να έχει πλήρως διαλυθεί και να μην περνάει τίποτε προς το πάρκο. Το ρεύμα που είναι κομμένο δεν μπορεί να αποκατασταθεί καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ αδυνατεί να μεταβεί στο σημείο με ειδικό όχημα που απαιτείται. Όλα κρέμονται στο φιλότιμο ενός ανθρώπου που ανεβοκατεβαίνει με ρίσκο την ζωή του για να κρατάει με “ενέσεις” από κουβάδες πετρελαίου τις γεννήτριες όσο αντέξουν ανοιχτές. Για το θέμα έχει ενημερωθεί ήδη και το Υπουργείο Εσωτερικών ενώ αναμένεται να υπάρξουν και νομικές ενέργειες.

Έτσι είναι σήμερα ο δρόμος

Και η εικόνα πριν από λίγες ημέρες!