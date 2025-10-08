Μεσσηνία: Το προφίλ του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ – Νεαρός, επιθετικός και εξοικειωμένος με τα όπλα

Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, εξοικειωμένος στα όπλα, γύρω 20 χρόνων που χρησιμοποίησε το δικό του σκουτεράκι για να πάει και να φύγει από το μοιραίο κάμπινγκ της Μεσσηνίας, εκτιμούν οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών, ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας της Φοινικούντας.

Οι profilers του «ελληνικού FBI» που έχουν αναλάβει την υπόθεση της διπλής δολοφονίας που συντάραξε την Μεσσηνία, προσπαθούν, συνθέτοντας το παζλ της προσωπικότητας του δράστη, να φτιάξουν το προφίλ προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουν τις κινήσεις του, να… μπουν (όπως χαρακτηριστικά λένε) στο μυαλό του, για τα κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

