«Τα νέα της Αρκαδίας»: Η πρώτη Ακαδημία Κατάρτισης στην Τρίπολη, ο Coleman για τον πάγκο του Αστέρα, οι μειώσεις στα τιμολόγια νερού (

Στην Τρίπολη θα λειτουργήσει η πρώτη Ακαδημία Κατάρτισης με τις σχετικές ανακοινώσεις να κάνει ο Υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης. Το θέμα σχολίασε στην στήλη «Τα νέα της Αρκαδίας» Μηνάς Αρτόπουλος. Στην επικαιρότητα και οι μειώσεις στα τιμολόγια νερού της ΔΕΥΑΤ που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Τρίπολης, η αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσουν τα έργα ανάπλασης στην πλατεία Κολοκοτρώνη, αλλά και η Βυτίνα όπου ο Δρόμος της Αγάπης μετατράπηκε μετά τη βροχή σε «λίμνη». Στην αθλητική επικαιρότητα, δεδομένη θεωρείται η συμφωνία του Αστέρα με τον Ουαλό προπονητή Chris Coleman.