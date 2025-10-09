Μετάβαση στον δείκτη μισθών: Tι αλλάζει για τις συντάξεις από το 2026

Από το 2026 ξεκινά μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων: ο δείκτης πληθωρισμού θα παύσει να προσδιορίζει τη διαχρονική αύξηση των συντάξιμων αποδοχών και τη θέση του θα πάρει ο δείκτης μισθών. Η μετάβαση αυτή αλλάζει το πλέγμα κινήτρων για όσους προγραμματίζουν τη συνταξιοδότησή τους, καθώς πλέον η μεταβολή των μισθών θα επηρεάζει άμεσα τις συντάξεις.

Στο νέο αυτό καθεστώς, ασφαλισμένοι με ίδιες προϋποθέσεις αλλά αποχώρηση με διαφορά ενός έτους θα λαμβάνουν υψηλότερη σύνταξη -ενδεικτικά έως και 40 ευρώ περισσότερο- καθώς ο δείκτης μισθών εκτιμάται περίπου στο 5,5%.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές στην πράξη

Οι συντάξεις θα αυξάνονται, όχι με βάση τον πληθωρισμό, αλλά με τη μεταβολή των μισθών.

θα αυξάνονται, όχι με βάση τον πληθωρισμό, αλλά με τη μεταβολή των μισθών. Όσο μεγαλύτερη η αύξηση των μισθών, τόσο μεγαλύτερο το όφελος για τους νέους συνταξιούχους.

Εφαρμόζοντας το νέο δείκτη, το 2026 η αναπροσαρμογή των συντάξεων θα διαφέρει από τις παλιές αυξήσεις (πληθωρισμός ~2,9%), οδηγώντας σε μεγαλύτερες αποδοχές για όσους αποχωρούν μετά το 2025.

θα διαφέρει από τις παλιές αυξήσεις (πληθωρισμός ~2,9%), οδηγώντας σε μεγαλύτερες αποδοχές για όσους αποχωρούν μετά το 2025. Η σύνταξη θα υπολογίζεται πλέον με συντάξιμο μισθό που έχει αναπτυχθεί με τον δείκτη μισθών, αυξάνοντας τον βαθμό ανταποδοτικότητας.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ