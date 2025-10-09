Μετάβαση στον δείκτη μισθών: Tι αλλάζει για τις συντάξεις από το 2026

Από το 2026 ξεκινά μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων: ο δείκτης πληθωρισμού θα παύσει να προσδιορίζει τη διαχρονική αύξηση των συντάξιμων αποδοχών και τη θέση του θα πάρει ο δείκτης μισθών. Η μετάβαση αυτή αλλάζει το πλέγμα κινήτρων για όσους προγραμματίζουν τη συνταξιοδότησή τους, καθώς πλέον η μεταβολή των μισθών θα επηρεάζει άμεσα τις συντάξεις.
Στο νέο αυτό καθεστώς, ασφαλισμένοι με ίδιες προϋποθέσεις αλλά αποχώρηση με διαφορά ενός έτους θα λαμβάνουν υψηλότερη σύνταξη -ενδεικτικά έως και 40 ευρώ περισσότερο- καθώς ο δείκτης μισθών εκτιμάται περίπου στο 5,5%.
Τι σημαίνουν οι αλλαγές στην πράξη
- Οι συντάξεις θα αυξάνονται, όχι με βάση τον πληθωρισμό, αλλά με τη μεταβολή των μισθών.
- Όσο μεγαλύτερη η αύξηση των μισθών, τόσο μεγαλύτερο το όφελος για τους νέους συνταξιούχους.
- Εφαρμόζοντας το νέο δείκτη, το 2026 η αναπροσαρμογή των συντάξεων θα διαφέρει από τις παλιές αυξήσεις (πληθωρισμός ~2,9%), οδηγώντας σε μεγαλύτερες αποδοχές για όσους αποχωρούν μετά το 2025.
- Η σύνταξη θα υπολογίζεται πλέον με συντάξιμο μισθό που έχει αναπτυχθεί με τον δείκτη μισθών, αυξάνοντας τον βαθμό ανταποδοτικότητας.
