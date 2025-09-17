Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις το 2026: Πίνακες με παραδείγματα ανά επάγγελμα και αποδοχές

Άμεσες και έμμεσες αυξήσεις στα εισοδήματα εκατομμυρίων μισθωτών και συνταξιούχων φέρνει το 2026. Τα εισοδήματα θα ενισχυθούν από τη μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου που θα προκύψει από τη νέα φορολογική κλίμακα, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον προσεχή Ιανουάριο, αλλά και από τις αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς μετά τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα τον Απρίλιο του 2026.

Πριν από την έλευση του νέου έτους, τον προσεχή Οκτώβριο, θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό θα επηρεάσει και τους μισθούς στο Δημόσιο. Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που η αύξηση του κατώτατου μισθού επεκτάθηκε στο Δημόσιο και αποτέλεσε το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο για δημοσίους υπαλλήλους. Οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθούν οριζοντίως ανεξαρτήτως βαθμίδας και ειδικότητας, ανάλογα με το ποσό αύξησης του κατώτατου μισθού.

Ο κατώτατος μισθός προγραμματίζεται να αυξηθεί από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, δηλαδή κατά 40 ευρώ τον μήνα, με τον καθαρό μισθό να φτάνει στα 779 ευρώ. Εάν ο εργαζόμενος είναι κάτω των 25 ετών, τα μικτά θα αυξηθούν κατά 40 ευρώ και τα καθαρά κατά 54 ευρώ, γιατί θα είναι μηδενική η παρακράτηση φόρου.

