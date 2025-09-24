Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα

Η έκφραση «συντάξεις πείνας» έχει χρησιμοποιηθεί τόσες φορές που καταντά άλλο ένα δημοσιογραφικό κλισέ. Σαν την «πύρινη λαίλαπα» και τον «Μολώχ της ασφάλτου». Δυστυχώς στην περίπτωση των συνταξιούχων, δεν πρόκειται για σχήμα λόγου, αλλά για πραγματικότητα, την οποία τείνουμε να συνηθίσουμε.

Μόνο που τα τελευταία στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» δείχνουν ότι το βαρέλι έχει κι άλλο πάτο.

Οι συντάξεις τον Ιούλιο συρρικνώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, δίνοντάς μας πρόγευση του τι περιμένει την επόμενη γενιά των συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Ενιαίου Σύστηματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «Ήλιος», η μέση κύρια σύνταξη υποχώρησε στα 783,1 ευρώ μικτά, όταν τον Ιούνιο ήταν στα 843,6 ευρώ.