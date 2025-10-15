Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Πόσες θέσεις έμειναν κενές

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, διαπιστώνεται πως επί συνόλου 6.578 διαθέσιμων θέσεων, καλύφθηκαν οι 4.278. Επομένως, έμειναν κενές 2.300 θέσεις στα Ιδρύματα της χώρας, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 65%.

Στην ανάλυση του κ. Γιάννη Ζαμπέλη, Μαθηματικού, Φροντιστή, Σύμβουλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αποτυπώνονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τις κενές θέσεις, ποιες τάσεις προκύπτουν και τι σημαίνουν για τα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Υπενθυμίζεται, ότι σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2025 ξεκινά η διαδικασία των ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας, η οποία διαρκεί 30 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4692/2020.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ