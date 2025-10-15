Eurostat: Η Ελλάδα στις τέσσερις καλύτερες θέσεις στην Ευρώπη στην κάλυψη ιατρικών αναγκών σε παιδιά

Μπορεί η πρόσβαση των ενηλίκων στον τομέα της Υγείας να μην είναι υψηλή δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα παιδιά.

Οι ερευνητές της Eurostat δίνουν στην Ελλάδα μία από τις τέσσερις καλύτερες θέσεις στην Ευρώπη, στην κάλυψη των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών των παιδιών, κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με άλλη πρόσφατη έκθεση για τους ενήλικες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2024, τα οποία δημοσιεύθηκαν την Τρίτη (14/10/2025), η Ελλάδα έχει υψηλή θέση στην κάλυψη των ιατρικών αναγκών των παιδιών ηλικίας 16 ετών και κάτω.

Ειδικότερα, μόνο το 0,8% των παιδιών στην Ελλάδα αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης σε αναγκαία ιατρική περίθαλψη. Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ανέρχεται στο 3,2%, αλλά και από το ποσοστό των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, ακόμη και των περισσότερο εύρωστων.

Καλύτερη πρόσβαση τα παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας