Meteo: Θερμότερος του κανονικού ο ερχόμενος Σεπτέμβριος – Tι δείχνουν 400 μακροπρόθεσμες προγνώσεις

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Σεπτέμβριος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Αυγούστου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα του Meteo (Εικόνα 1), σύμφωνα με το 83% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Σεπτεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 42%, 32% και 9% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 16% και 1% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.84°C.

Εικόνα 1. Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση απόκλιση της θερμοκρασίας του Σεπτεμβρίου 2025 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις 400 μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Αυγούστου. Η μέση τιμή των 400 διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος.

