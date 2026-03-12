Τελετή απονομής βεβαιώσεων για την Υφαντική Τέχνη στο Γεράκι Λακωνίας

Η τελετή απονομής βεβαιώσεων παρακολούθησης των μαθημάτων υφαντικής τέχνης στο Γεράκι Λακωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 και ώρα 17:00, στο Συνεδριακό Εκθεσιακό Κέντρο Γερακίου. Στην εκδήλωση θα παραστεί ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου εκπαίδευσης που στόχο έχει τη διατήρηση και ανάδειξη της παραδοσιακής υφαντικής τέχνης, μιας ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.», για τη λειτουργία Πειραματικής Δομής Διδασκαλίας Υφαντικής Τέχνης στο Γεράκι Λακωνίας.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύεται η μακραίωνη παράδοση της υφαντικής στο Γεράκι και ενισχύεται η μετάδοση της γνώσης στις νεότερες γενιές, συμβάλλοντας στη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

