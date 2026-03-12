Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
12
Μάρτιος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Τελετή απονομής βεβαιώσεων για την Υφαντική Τέχνη στο Γεράκι Λακωνίας

Share

Η τελετή απονομής βεβαιώσεων παρακολούθησης των μαθημάτων υφαντικής τέχνης στο Γεράκι Λακωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 και ώρα 17:00, στο Συνεδριακό Εκθεσιακό Κέντρο Γερακίου. Στην εκδήλωση θα παραστεί ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου εκπαίδευσης που στόχο έχει τη διατήρηση και ανάδειξη της παραδοσιακής υφαντικής τέχνης, μιας ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.», για τη λειτουργία Πειραματικής Δομής Διδασκαλίας Υφαντικής Τέχνης στο Γεράκι Λακωνίας.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύεται η μακραίωνη παράδοση της υφαντικής στο Γεράκι και ενισχύεται η μετάδοση της γνώσης στις νεότερες γενιές, συμβάλλοντας στη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode