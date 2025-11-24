Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στη δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία

Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι περιοχών της Δυτικής Ελλάδας μετά τις καταστροφικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ποτάμια φούσκωσαν, χωριά αποκλείστηκαν ενώ σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στις υποδομές. Χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχουν κηρυχθεί τέσσερις νομοί και έξι δήμοι της Ηπείρου.

Στη Φιλιππιάδα χείμαρροι και φερτά υλικά κατέκλυσαν σπίτια. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. κάτοικοι με σκούπες, σφουγγαρίστρες και κουβάδες προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται

«Όλη η παλιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε. Την Τρίτη περιμένουμε νέα κακοκαιρία, ο Θεός βοηθός», λέει πλημμυροπαθής περιγράφοντας πως ο ποταμός Λούρος μπήκε μέσα στα σπίτια. Το νερό έφτασε μέχρι αυτό το ύψος κοντά στο 1,5 μέτρο. Όλοι ανησυχούν για το τι θα συμβεί με την επόμενη κακοκαιρία.

