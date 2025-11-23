Τελευταία Νέα
Κυριακή
23
Νοέμβριος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σοκαριστικά στοιχεία για την κακοποίηση παιδιών (video)

Διαστάσεις επιδημίας παίρνουν τα φαινόμενα βίας κατά των παιδιών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» και το Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση παρουσίασαν στοιχεία που δείχνουν αύξηση 65% στις αναφορές περιστατικών το 2025.

