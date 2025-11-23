Σοκαριστικά στοιχεία για την κακοποίηση παιδιών (video)

Share Διαστάσεις επιδημίας παίρνουν τα φαινόμενα βίας κατά των παιδιών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» και το Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση παρουσίασαν στοιχεία που δείχνουν αύξηση 65% στις αναφορές περιστατικών το 2025. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 23 Νοεμβρίου 2025 5:47 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Χαμόγελο του παιδιού ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Τι μέρα πέφτουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, πότε είναι οι αργίες και τα τριήμερα το 2026 23.11.2025 Κόφτης στους ηλικιωμένους οδηγούς και μπλοκάρισμα μοτοσικλέτας χωρίς κράνος 22.11.2025 Δημιουργικό Χριστουγεννιάτικο Εργαστήριο για Νέους 22.11.2025 Array