Μια ιδιοφυΐα του marketing – Πώς η Rolex έπεισε τους άνδρες να φορέσουν ρολόι στο χέρι

Όταν κανείς σκέφτεται ακριβά ρολόγια, το όνομα Rolex είναι σίγουρο το πρώτο που του έρχεται στο μυαλό. Και όμως, η Rolex δεν ονομαζόταν πάντα έτσι. Όταν ιδρύθηκε, το 1905, από τον γεννημένο στη Γερμανία Hans Wilsdorf και τον γαμπρό του Alfred Davis, ονομάστηκε αρχικά Wilsdorf and Davis. Και δεν ξεκίνησε από την Ελβετία, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά από το Λονδίνο.

Ο Wilsdorf, που υπήρξε και το «μυαλό» της επιχείρησης (ο Davis ασχολιόταν περισσότερο με το οικονομικό κομμάτι), ήταν εκείνος που σκέφτηκε ότι για να κάνει την εταιρεία του πραγματικά μεγάλη, χρειαζόταν ένα εύηχο όνομα που ο κόσμος θα μπορούσε να θυμάται, ανεξάρτητα από το ποια είναι η μητρική του γλώσσα. Κάπως έτσι, το 1908, σκέφτηκε τη λέξη Rolex, που δεν σημαίνει τίποτα αλλά με το πέρασμα των χρόνων έγινε συνώνυμο του πλούτου, της επιτυχίας, της πολυτέλειας, του στυλ και της ποιότητας.

Όμως αυτός δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ο Wilsdorf αναγνωρίζεται μέχρι και σήμερα, έναν αιώνα μετά, σαν μια ιδιοφυΐα του marketing.