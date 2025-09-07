Μία στις 2 ρυθμίσεις του εξωδικαστικού «κοκκινίζει» ξανά

Ενας στους περίπου δύο οφειλέτες που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό σταματάει να τηρεί τη ρύθμιση σε διάστημα μόλις μερικών μηνών μετά τη συμφωνία με την τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης (servicer), «ξανακυλώντας» σε καθυστέρηση. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των εταιρειών διαχείρισης, με βάση τα οποία τα υψηλά ποσοστά αθετήσεων που κυμαίνονται –ανάλογα με την εταιρεία– από 35% έως και 60%, εντοπίζονται στις ώριμες ρυθμίσεις του εξωδικαστικού, δηλαδή σε αυτές που έχουν ολοκληρώσει μερικούς μήνες από την αρχική σύναψη της συμφωνίας, και εκδηλώνονται συνήθως μετά το πρώτο τρίμηνο.
Το φαινόμενο αυτό αποτελεί μια άκρως ανησυχητική διαπίστωση στον βαθμό που η πλειονότητα των ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ενσωματώνει σημαντικό κούρεμα της αρχικής οφειλής, που σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους ξεπερνάει το 30% για το 49% των ρυθμίσεων, με το 32,6% μάλιστα εξ αυτών να υπερβαίνει το 50%. Το υψηλό ποσοστό αθέτησης προβληματίζει όχι μόνο τις εταιρείες διαχείρισης, αλλά εξίσου το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας καθώς παρατηρείται σε μια περίοδο που η οικονομία «τρέχει» ανοδικά και οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί, γεγονός που λειτουργεί ως κίνητρο για την προστασία της περιουσίας των οφειλετών μέσα από την τήρηση των ρυθμίσεων.
Με αυτόν τον τρόπο εκτιμούν ότι όσοι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές θα πειθαναγκαστούν να τηρήσουν τη ρύθμιση και δεν θα χρησιμοποιούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ως παράθυρο ευκαιρίας για να κερδίσουν χρόνο και να αποφύγουν την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους.
