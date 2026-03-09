Τελευταία Νέα
Εξωδικαστικός μηχανισμός: Σε 16 χρόνια η αποπληρωμή οφειλών προς Δημόσιο [γραφήματα]

Σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους της ελληνικής οικονομίας, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών φαίνεται πως συνεχίζει να λειτουργεί ως… «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία της Έκθεσης Προόδου Φεβρουαρίου 2026 της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποκαλύπτουν ένα βασικό χαρακτηριστικό των ρυθμίσεων: τη μεγάλη χρονική διάρκεια αποπληρωμής.

Η επιμήκυνση των ρυθμίσεων θεωρείται κρίσιμο εργαλείο προκειμένου να καταστούν βιώσιμες οι αποπληρωμές για τους οφειλέτες. Η μέση διάρκεια αποπληρωμής για οφειλές προς το Δημόσιο φτάνει τα 16 χρόνια, ενώ για οφειλές προς χρηματοοικονομικούς φορείς (servicers και τράπεζες) διαμορφώνεται στα 15 χρόνια. Ωστόσο η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το είδος του δανείου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

