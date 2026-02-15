Εξωδικαστικός μηχανισμός: Στα 16,5 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών

Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες προσφέρει ο εξωδικαστικός μηχανισμός καθώς έχουν γίνει πάνω από 53.000 ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 16,5 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται στον απόηχο της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε εσφαλμένος, εις βάρος των δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, ο τρόπος υπολογισμού δόσεων και τόκων.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 2.554 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αφορούν συνολικές οφειλές 773,87 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή χρήση του μηχανισμού.

Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 132.040 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε οφειλές 58,99 δισ. ευρώ. Από αυτές, το 53,84% αφορά ολοκληρωμένα αιτήματα, ενώ το 32,71% βρίσκεται σε στάδιο αρχικής υποβολής. Η εικόνα δείχνει ότι η διαδικασία έχει πλέον περάσει σε φάση ωρίμανσης, με σημαντικό αριθμό αιτήσεων να οδηγείται σε τελικές συμφωνίες.

Η πλειονότητα των αιτήσεων, σε ποσοστό 38,4%, αφορά οφειλές από 50.000 έως 200.000 ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο εξωδικαστικός χρησιμοποιείται κυρίως από μικρομεσαίους οφειλέτες και νοικοκυριά.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.ot.gr πατώντας ΕΔΩ