Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
15
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Στα 16,5 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών

Share

Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες προσφέρει ο εξωδικαστικός μηχανισμός καθώς έχουν γίνει πάνω από 53.000 ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 16,5 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται στον απόηχο της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε εσφαλμένος, εις βάρος των δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, ο τρόπος υπολογισμού δόσεων και τόκων.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 2.554 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αφορούν συνολικές οφειλές 773,87 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή χρήση του μηχανισμού.

Η πλειονότητα των αιτήσεων, σε ποσοστό 38,4%, αφορά οφειλές από 50.000 έως 200.000 ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο εξωδικαστικός χρησιμοποιείται κυρίως από μικρομεσαίους οφειλέτες και νοικοκυριά.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.ot.gr πατώντας ΕΔΩ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode