Μιχάλης Κατρίνης: «Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την ανεπάρκεια των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ανέδειξε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, σημειώνοντας ότι οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη δεν δίνουν απάντηση στο πραγματικό πρόβλημα, που είναι η συνεχής επιβάρυνση των πολιτών από τις τιμές στα βασικά αγαθά. «Με τα μέτρα του κ. Μητσοτάκη θα γεμίσει φθηνότερα το καλάθι στο σούπερ μάρκετ, θα γεμίσει φθηνότερα το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, θα είναι φθηνότερο το ρεύμα, στο οποίο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πρωτιές στις τιμές;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη ευρωζώνη, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να φτάνει 50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση, λίγους μόλις μήνες αφότου «κήρυξε το τέλος της ακρίβειας» καταργώντας το πλαφόν στις τιμές και στο περιθώριο κέρδους, δεν διαθέτει κανέναν αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου, την ώρα που τα προϊόντα αυξάνονται ακόμη και κατά 30% μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε ότι από το 2022 το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις: μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά, όπως έκαναν η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Πολωνία και η Κύπρος με μετρήσιμα αποτελέσματα στη μείωση του πληθωρισμού και των τιμών στα τρόφιμα, ίδρυση ενιαίας αρχής καταναλωτή για την επιβολή προστίμων στην αισχροκέρδεια, καθώς και τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αγοραστική δύναμη των πολιτών. «Η μείωση του ΦΠΑ είναι το μόνο μέτρο που στηρίζει πραγματικά τη μεσαία τάξη και τα πιο αδύναμα νοικοκυριά» ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απορρίπτει την πρόταση ως μη αποτελεσματική, ενώ την ίδια στιγμή εφαρμόζει αντίστοιχη πολιτική στα νησιά. «Εκεί είναι εφαρμόσιμη και αποτελεσματική;» διερωτήθηκε ο κ. Κατρίνης.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους και για ρύθμιση των οφειλών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις. «Οι χαμηλοσυνταξιούχοι των 800 ευρώ, περίπου 650.000 άνθρωποι, δεν έχουν καμία φορολογική ελάφρυνση με τα μέτρα του κ. Μητσοτάκη, την ώρα που πληρώνουν υψηλό ΦΠΑ για βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης» τόνισε, προσθέτοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπερεσόδων του κράτους προέρχεται από την αύξηση της έμμεσης φορολογίας λόγω της ακρίβειας.

Καταλήγοντας ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της παρουσίασης του κυβερνητικού του προγράμματος από τον πρόεδρό του στη ΔΕΘ θα παραθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.