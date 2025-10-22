Μιχάλης Κατρίνης: Η δημοκρατία δεν φοβάται τη διαμαρτυρία, η κυβέρνηση φοβάται

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Πίσω από το πρόσχημα της προστασίας του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, κρύβεται μια επικίνδυνη λογική περιστολής συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, φίμωσης της κοινωνικής διαμαρτυρίας και περιορισμού του δημόσιου χώρου ως πεδίου πολιτικής έκφρασης», τόνισε ο Μιχάλης Κατρίνης από το βήμα της Βουλής, με αφορμή την τροπολογία της κυβέρνησης, για την οποία ανέφερε ότι «αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα της δημοκρατίας».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και υποκρισία, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση ξεκίνησε μόλις τρεις ημέρες μετά τη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος –όπως σημείωσε– κατασυκοφαντήθηκε από κορυφαία στελέχη ως «υποκινούμενος διαδηλωτής». Παράλληλα, υπενθύμισε τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος προειδοποιούσε ότι μια μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη θα έθετε σε κίνδυνο την πολιτική σταθερότητα και τις συντάξεις. «Πρόκειται για την ίδια λογική τρομοκράτησης που απέτυχε και κατέρρευσε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «φοβάται την κοινωνική διαμαρτυρία» και επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητά δίπολα για λόγους εσωκομματικής συσπείρωσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σχολίασε σκωπτικά την πρόβλεψη της τροπολογίας που αναθέτει την καθαριότητα του μνημείου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. «Θεωρεί κανείς ότι το Μνημείο είναι βρώμικο; Θεωρεί κανείς ότι το μολύνει η αναγραφή των 57 ονομάτων των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών;» διερωτήθηκε, για να καταλήξει ότι η ρύθμιση μεταφέρει απλώς την ευθύνη στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Ο κ. Κατρίνης στηλίτευσε την απουσία του κ. Δένδια από τη συζήτηση, τονίζοντας ότι «είναι πρωτοφανές ένα επισπεύδον υπουργείο να μην υποστηρίζει τροπολογία που το ίδιο υπογράφει». Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό «να κάνει επίδειξη ισχύος, αν μπορεί και αν τολμά, στον ίδιο του τον υπουργό που τον αμφισβητεί ευθέως, αντί να επιχειρεί να φιμώσει την κοινωνία».

Ανέφερε ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης, «ουδέποτε σκέφτηκε να περιορίσει με νόμο τις αντιδράσεις των πολιτών», κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι με πρόσχημα το μνημείο επιδιώκει να περιορίσει ειρηνικές συγκεντρώσεις και να αναθέσει σε ιδιωτικές εταιρείες τον έλεγχο του χώρου. «Η τροπολογία αυτή δεν προστατεύει την ιστορία, υπερασπίζεται τη σιωπή», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο βουλευτής Ηλείας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δικαίως αντιστέκεται σε αυτή τη δημοκρατική εκτροπή, καθώς αυτό είναι το χρέος απέναντι στη μνήμη των πεσόντων και στο Σύνταγμα που γεννήθηκε στην Πλατεία Συντάγματος, εκεί ακριβώς όπου η κυβέρνηση επιχειρεί σήμερα να φιμώσει τους πολίτες. «Δεν εκπροσωπείτε την τάξη ούτε τους νοικοκυραίους. Εκπροσωπείτε μια απέλπιδα προσπάθεια συσπείρωσης και εσωκομματικού ξεκαθαρίσματος, διχάζοντας την κοινωνία που ολοένα και περισσότερο σας γυρίζει την πλάτη», κατέληξε ο Μιχάλης Κατρίνης.