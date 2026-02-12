Τελευταία Νέα
Μικροδέματα από την Κίνα: Από Ιούλιο οι δασμοί που βάζουν «στοπ» στην δωρεάν εισαγωγή τους στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε «στοπ» στη δωρεάν διακίνηση μικροδεμάτων από την Κίνα στην Ευρώπη και ειδικότερα χώρες της ΕΕ από τον Ιούλιο υιοθετώντας νέους κανόνες.

Με την επιβολή τελωνειακών δασμών στα μικρά δέματα, κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου και από πλατφόρμες τύπου Temu και Shein, η ΕΕ βάζει τέλος στην δωρεάν αποστολή τους, καθεστώς που στοιχίζει στην ανταγωνιστικότητα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Από την 1η Ιουλίου 2026 και μέχρι τον Ιούλιο του 2028 -με δυνατότητα παράτασης εάν κριθεί σκόπιμο- θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ για είδη αξίας κάτω των 150 ευρώ που περιέχονται σε μικρά δέματα και αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές εντός της ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ

