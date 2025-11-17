Δασμοί έως 50% στα πακέτα Temu και Shein – Τι προβλέπει η συμφωνία στο Ecofin

Oποιος πρόλαβε πρόλαβε τα φθηνά πακέτα αγορών χωρίς τελωνείο από Κίνα, Τουρκία ή άλλες χώρες. Από τις αρχές του 2026, το καθεστώς των δασμολογικών εξαιρέσεων για μικροδέματα τελειώνει. Μαζί του, όπως όλα δείχνουν, τελειώνει οριστικά στην Ευρώπη και η «εποχή των θαυμάτων», με αγορές σε ευτελές κόστος από ηλεκτρονικές πλατφόρμες τύπου Temu και Shein. Από τη νέα χρονιά ξεκινούν καθολικοί έλεγχοι στα τελωνεία και όλες οι παραγγελίες που περνούσαν «ατελώνιστες» θα επιβαρύνονται πλέον με δασμούς.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να αυξήσει το τελικό κόστος και για τον Έλληνα καταναλωτή από 15% έως και πάνω από 50%, ανατρέποντας τα δεδομένα για τις διαδικτυακές αγορές από χώρες εκτός Ε.Ε. και δημιουργώντας ένα δικαιότερο πεδίο ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η συμφωνία-ορόσημο ανακοινώθηκε στο Συμβούλιο Ecofin της 13ης Νοεμβρίου και επισπεύδει την κατάργηση του ελάχιστου ορίου των 150 ευρώ για επιβολή δασμών στα μικροδέματα από χώρες εκτός Ε.Ε. και κλείνει το «παράθυρο» για φθηνές αγορές μέσω Ιντερνετ που έχουν κατακλύσει Ελλάδα και Ευρώπη. Το καθεστώς που επί χρόνια ίσχυε καταργείται, με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία του καταναλωτή, αλλά και πιο δίκαιο ανταγωνισμό στην αγορά και τις επιχειρήσεις.

